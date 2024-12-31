شكرا لقرائتكم خبر عن "تشريعية النواب": "المسئولية الطبية" قانون وضعى يقبل المراجعة والمناقشات والان مع تفاصيل الخبر

أكد النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن غاية الإنسانية هى السلام وهو ما حرصت القيادة السياسية على تحقيقه، مشيراً إلى حالة التعاون الكبير بين البرلمان والحكومة التى تتم فى مناقشة العديد من مشروعات القوانين.

وتابع الطماوي خلال اجتماع لجنة الصحة بمجلس النواب اليوم الثلاثاء، لمناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض: "رأينا رئيس مجلس النواب يجلس مع نائب رئيس الوزراء ورئيس لجنة الصحة بمجلس النواب ووزير شئون المجالس النيابية والتواصل السياسى يجلسون بعقل منفتح العقل والقلب لمناقشة مطالب كل الفرق الطبية وحقوق المريض".

واستطرد الطماوي قائلا: "مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض قانون وضعى يقبل التقييم والمراجعة لكن حالة النقاش التى تتم على كافة المستويات تؤكد وجود نوع من الديمقراطية الإنتاجية".