شكرا لقرائتكم خبر عن صحة النواب توافق على مواد الإصدار بمشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض والان مع تفاصيل الخبر

وافقت لجنة الصحة بمجلس النواب فى اجتماعها المنعقد الآن، على مواد الإصدار فى مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض .

وجاء نصوص مواد الإصدار كما وافقت عليها اللجنة كالتالي:

المادة الأولى

مع عدم الإخلال بأحكام قانون رعاية المريض النفسي الصادر بالقانون رقم ١١ لسنة ٢٠٠٩ تعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق في شأن تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض.

المادة الثانية)

يلتزم كل من يزاول إحدى المهن الطبية والمنشآت المبينة بالقانون المرافق بالاشتراك في الصندوق المنشأ وفقا لأحكامه خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ إصدار القرار الخاص بالنظام الأساسي للصندوق المشار إليه، ولمجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الصحة من هذه المدة لمدة أو لمدد أخرى لا تجاوز في مجموعها سنتين.

المادة الثالثة)

تصدر القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون والقانون المرافق على النحو المبين به خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.

(المادة الرابعة)

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لانقضاء ستة أشهر من تاريخ نشره.



يشار إلي أن لجنة الصحة بمجلس النواب كانت قد عقدت اجتماعا موسعا استمر لأكثر من 4 ساعات لمناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، وذلك بحضور كلامن الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، والمستشار محمود فوزى وزير شئون المجالس النيابية والتواصل السياسي والمستشار محمد عبد العليم كفافي مستشار رئيس المجلس والنقابات الطبية.

