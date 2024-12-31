أحمد الحريري عرض للتطورات مع السفير التركي الجديد

استقبل الأمين العام لـ"تيار المستقبل" أحمد الحريري، في دارته في بيروت، اليوم، السفير التركي الجديد في لبنان مراد لوتيم، في زيارة تعارف، بمناسبة توليه مهامه الديبلوماسية، في حضور بهاء شحادة من مكتبه.

جرى خلال اللقاء عرض الأوضاع العامة في لبنان، وتطورات المنطقة وتحدياتها في العام 2025، وواقع العلاقات الثنائية.