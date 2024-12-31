وزير خارجية أوكرانيا يجول في مزار سيدة لبنان حريصا

زار وزير خارجية اوكرانيا اندريه سيبغا مزار سيدة لبنان حريصا، حيث استقبله رئيس المزار الاب فادي تابت وتبادلا الهدايا، فقدم رئيس الوزراء للاب فادي تابت مسبحة مصنوعة حباتها من رصاصات جمعت من ارض المعركة في اوكرانيا، وقدم له الاب فادي تابت صورة لسيدة لبنان حريصا.

وبعد الزيارة كانت له جولة مع الاب تابت والوفد المشارك على الكنائس الموجودة في المزار كنيسة ام النور، حيث يعرض القربان المقدس ٢٤ /٢٤ وكنيسة الغفران وكنيسة بيت مريم وكنيسة لورد. وختام الزيارة كان في البازيليك وتوجه بعدها الى زيارة تمثال العذراء مريم، قبل ان يتابع زياراته للمسؤولين الروحيين والمدنيين في البلاد.