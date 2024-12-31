الشاباك الاسرائيلي يتبنى رسميا مسؤولية اغتيال صالح العاروري في الضاحية الجنوبية

تبنى جهاز الأمن العام "الشاباك" رسميا مسؤولية اغتيال المسؤول الكبير في حماس صالح العاروري في غارة على الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت مطلع العام 2024، بحسب هيئة البث الإسرائيلي.
وفي 2 كانون الثاني 2024، أعلنت حماس اغتيال إسرائيل العاروري، في استهداف شقة كان يعقد فيها اجتماعا للحركة في الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت.
وكانت تلك هي المرة الأولى منذ عام 2006، التي تستهدف فيها إسرائيل منطقة الضاحية الجنوبية لبيروت.
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