وزير الإعلام السوري: الإعلاميون الذين انشقوا عن النظام في بداية الثورة هم من سيقودون إعلام المرحلة المقبلة

وزير الإعلام السوري محمد يعقوب العمر، الى النه "مثلما كانت لدينا عملية عسكرية باسم ردع العدوان يجب أن تكون لدينا عملية ضد الثورات المضادة"، لافتا الى انه "لا نريد أن نستمر بالإعلام الأمني الذي اعتمد عليه النظام السابق".

ولفت العمر الى انه "ورثنا من النظام البائد مؤسسات إعلامية مبنية على الطائفية"، مشيرا الى ان "الإعلاميين الذين انشقوا عن النظام في بداية الثورة هم من سيقودون إعلام المرحلة المقبلة".