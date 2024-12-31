وزير الإعلام السوري محمد يعقوب العمر، الى النه "مثلما كانت لدينا عملية عسكرية باسم ردع العدوان يجب أن تكون لدينا عملية ضد الثورات المضادة"، لافتا الى انه "لا نريد أن نستمر بالإعلام الأمني الذي اعتمد عليه النظام السابق".
ولفت العمر الى انه "ورثنا من النظام البائد مؤسسات إعلامية مبنية على الطائفية"، مشيرا الى ان "الإعلاميين الذين انشقوا عن النظام في بداية الثورة هم من سيقودون إعلام المرحلة المقبلة".
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الإعلام السوري: الإعلاميون الذين انشقوا عن النظام في بداية الثورة هم من سيقودون إعلام المرحلة المقبلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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