القيادة الوسطى الأميركية: دمرنا موقع رادار ساحلي للحوثيين واستهدفنا منشأة قيادة وسيطرة تابعة لهم ومرافق إنتاج وتخزين أسلحة

أعلنت القيادة الوسطى الأميركية، أننا "استهدفنا منشأة قيادة وسيطرة تابعة للحوثيين ومرافق إنتاج وتخزين أسلحة تقليدية متقدمة"، لافتةً الى أن "المرافق المستهدفة استخدمت في هجمات الحوثيين على سفننا الحربية وسفن تجارية". وذكرت القيادة، أنها " دمرت موقع رادار ساحلي للحوثيين و7 صواريخ كروز وطائرات مسيرة هجومية فوق البحر الأحمر"، مضيفةً "الضربات جزء من جهودنا لتقليص قدرات الحوثيين على تهديد السفن وشركائنا الإقليميين".

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