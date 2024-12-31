اخبار العالم

"أنصار الله": اليمن مستمر في الدفاع عن نفسه في مواجهة أي عدوان وثابت في إسناد غزة

0 نشر
0 تبليغ

أشار الناطق باسم حركة "أنصار الله" محمد عبد السلام، الى أن "العدوان الأميركي على اليمن انتهاك سافر لسيادة دولة مستقلة ومساندة فجة لإسرائيل"، مؤكداً أن "اليمن مستمر في الدفاع عن نفسه في مواجهة أي عدوان وثابت في إسناد غزة".

كانت هذه تفاصيل خبر "أنصار الله": اليمن مستمر في الدفاع عن نفسه في مواجهة أي عدوان وثابت في إسناد غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا