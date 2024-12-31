"أنصار الله": اليمن مستمر في الدفاع عن نفسه في مواجهة أي عدوان وثابت في إسناد غزة

أشار الناطق باسم حركة "أنصار الله" محمد عبد السلام، الى أن "العدوان الأميركي على اليمن انتهاك سافر لسيادة دولة مستقلة ومساندة فجة لإسرائيل"، مؤكداً أن "اليمن مستمر في الدفاع عن نفسه في مواجهة أي عدوان وثابت في إسناد غزة".

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