الخارجية الصينية: الصين شاركت القدر الأكبر من البيانات ونتائج الأبحاث المتعلقة بكوفيد-19 على الصعيد العالمي

أعلنت وزارة الخارجية الصينية، أن "الصين شاركت القدر الأكبر من البيانات ونتائج الأبحاث المتعلقة بكوفيد-19 على الصعيد العالمي".

وذكرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ، في مؤتمر صحفي، أن "الصين هي الدولة الوحيدة التي شكلت مجموعات من الخبراء لمشاركة التقدم المحرز في مجال تتبع الفيروس مع منظمة الصحة العالمية في مناسبات عديدة".

وفي بيان صدر أمس الاثنين، دعت منظمة الصحة العالمية الصين مرة أخرى إلى مشاركة البيانات وإتاحة الوصول إليها للمساعدة في الجهود الرامية إلى فهم أصول الفيروس الذي جرى اكتشاف أولى حالات الإصابة به في وسط الصين قبل خمس سنوات.

وذكرت منظمة الصحة العالمية أنه "جرى تسجيل أكثر من 760 مليون حالة إصابة بكوفيد-19 ونحو 6.9 مليون وفاة جراء الإصابة به في أرجاء العالم".

وفي منتصف عام 2023، أعلنت المنظمة أن كوفيد-19 لم يعد حالة طوارئ صحية عامة، لكنها حذرت من أن الجائحة يجب أن تظل مؤشرا على إمكانية ظهور فيروسات جديدة قد تؤدي إلى عواقب كارثية.