"غازبروم": سنضخ كميات أقل من الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا

أعلنت شركة "غازبروم" الروسية إنها "ستضخ كميات أقل من الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا اليوم الثلاثاء"، بحسب ما نقلت وكالة "رويترز".

وبحسب الوكالة، من المقرر أن تتوقف إمدادات الغاز الروسي في أول كانون الثاني بعد انتهاء أجل اتفاقية العبور الحالية التي امتدت لخمس سنوات بين موسكو وكييف،مما يمثل خسارة شبه كاملة لموسكو التي كانت مهيمنة ذات يوم على سوق الغاز الأوروبية.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 26 كانون الأول إنه "لا يوجد وقت كاف هذا العام لتوقيع اتفاقية جديدة لعبور الغاز عبر أوكرانيا".

وجهزت باقي الدول التي لا تزال تشتري الغاز الروسي، مثل سلوفاكيا وجمهورية التشيك والنمسا، إمدادات بديلة ولا يتوقع محللون تأثيرا يذكر على السوق جراء توقف تدفق الغاز الروسي.