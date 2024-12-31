بوتين: روسيا عززت وحدتها وحققت أهدافا مهمة وتجاوزت اختبارات وستمضي قدما بثقة في 2025

اعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في خطاب بمناسبة العام الجديد، إن روسيا ستمضي قدما بثقة في عام 2025.
وأوضح بوتين أن روسيا عززت وحدتها في الربع الأول من القرن الحادي والعشرين وحققت أهدافا مهمة وتجاوزت اختبارات. وقال "والآن، ونحن على أعتاب العام الجديد، نفكر في المستقبل. نحن على ثقة في أن كل شيء سيكون على ما يرام، سنمضي قدما فقط. نحن نعلم على وجه اليقين أن القيمة الجوهرية بالنسبة لنا هي وستظل مصير روسيا ورفاهية مواطنيها".
وأشاد بوتين بالجنود الروس الذين يقاتلون في الحرب بأوكرانيا، ووصفهم بأنهم "أبطال حقيقيون".
ويجري بث رسالة بوتين بهذه المناسبة في منتصف الليل بكل منطقة من المناطق الزمنية لروسيا، بدءا من كامتشاتكا وتشوكوتكا في أقصى الشرق.
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