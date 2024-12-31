القناة 12: نتانياهو يخرج من المستشفى للمشاركة في التصويت على قانون للميزانية بعد فشل الائتلاف بحشد أغلبية له

أفادت القناة 12 الإسرائيلية، بأن "رئيس الوزراء الإسرائيليبنيامين نتانياهو يخرج من المستشفى للمشاركة في التصويت على قانون للميزانية بعد فشل الائتلاف بحشد أغلبية له".

وكان قد أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، أت رئيس الوزراء الإسرائيلي في حالة جيدة ووعي تام بعد عملية جراحية ناجحة في البروستاتا.

ومساء الأحد، أجرى نتانياهو عملية جراحية لاستئصال البروستاتا في مستشفى هداسا في القدس.

وأعلن مكتب نتانياهو في بيان أنه سيدخل المستشفى الأحد لاستئصال البروستاتا بعد تشخيص إصابته بالتهاب في المسالك البولية ناجم عن تضخم حميد.