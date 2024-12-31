وكيل مؤسسى حزب الجبهة الوطنية يعزى الفنان سامح الصريطى فى وفاة شقيقته

الفنان سامح الصريطي أحد أعضاء اللجنة التأسيسية لحزب الجبهة الوطنية وشارك في اللقاءات التي تمت طوال الفترة الماضية مع العديد من الشخصيات قبل إعلان الحزب.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012