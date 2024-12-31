شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل مؤسسى حزب الجبهة الوطنية يعزى الفنان سامح الصريطى فى وفاة شقيقته والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أرسل الدكتور عاصم الجزار وكيل مؤسسي حزب الجبهة الوطنية برقية عزاء للفنان الكبير سامح الصريطي لوفاة شقيقته. ونقل الدكتور عاصم تعازي كل أعضاء اللجنة التأسيسية في الحزب.
الفنان سامح الصريطي أحد أعضاء اللجنة التأسيسية لحزب الجبهة الوطنية وشارك في اللقاءات التي تمت طوال الفترة الماضية مع العديد من الشخصيات قبل إعلان الحزب.
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