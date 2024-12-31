شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الجبهة الوطنية يضم نادر خزام وأحمد فؤاد أباظة لهيئته التأسيسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في إطار حرص حزب الجبهة الوطنية على تعزيز صفوفه بأفضل الكفاءات الوطنية والخبرات المتميزة، أعلن د.عاصم الجزار رئيس الهيئة التأسيسية لحزب الجبهة الوطنية ووكيل المؤسسين ضم رجل الأعمال نادر خزام والنائب أحمد فؤاد أباظة رئيس لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب إلى الهيئة التأسيسية للحزب .

وأوضح عاصم الجزار، أن حزب الجبهة الوطنية حريص على استيعاب الطاقات والكفاءات الوطنية بهدف تحقيق أهدافه الاستراتيجية في التنمية والإصلاح وتعزيز المشاركة في خدمة قضايا الوطن.

يأتي ذلك غداة تدشين حزب الجبهة الوطنية تحت شعار "مصر للجميع" والإعلان هيئته التأسيسية والتي ضمن العديد من القامات والرموز السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية الوطنية.

وأكد الجزار أن الحزب الجديد ينطلق في وقت يتطلع فيه الوطن والمصريين لنهج جديد لتعزيز قيم المشاركة السياسية وإثراء الحياة الحزبية بمصر .. مشيرا إلى أن الحزب يؤسس رؤيته على نهج متوازن يحتفظ فيه بمسافة واحدة بين الموالاة والمعارضة بهدف تحقيق مصلحة الوطن والمواطن.

وأكد د.عاصم الجزار أن حزب الجبهة الوطنية سيسعى لأن يكون بيت خبرة حقيقي لمن يريد مصلحة الوطن لا المصالح الشخصية .. والعمل على إعداد كوادر تنفيذية وسياسية ونيابية تجمع بين الكفاءة المهنية والفنية والقدرة على الإنخراط في المجتمع والمشاركة الشعبية .. مشددا على أن الحزب الجديد سيعمل على التواجد في كافة أنحاء الجمهورية وتعزيز المشاركة الشعبية واكتشاف الكوادر الحزبية والانتخابية في مختلف المحافظات من خلال معايير محددة وواضحة.