شكرا لقرائتكم خبر عن أمين "صحة النواب" يشكر اللجنة على تلبية مطالب النقابات بقانون المسئولية الطبية والان مع تفاصيل الخبر

وجه النائب كريم بدر حلمى، أمين سر لجنة الصحة، الشكر للدكتور أشرف حاتم رئيس اللجنة، ولجميع أعضاء اللجنة على دعهم الدائم في تلبية مطالب النقابات المهنية، وخاصة الدور المحوري الذي قامت به لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب في الاستجابة لمطالب النقابات وملاحظاتها.

وأكد النائب كريم بدر حلمي دعم حزب مستقبل وطن لمطالب النقابات المهنية، وموافقة اللجنة على حذف المادة (٢٩) الخاصة بجواز حبس مقدم الخدمة الطبية احتياطيا في الجرائم التي تقع منه أثناء تقديم الخدمة الطبية أو بسببها.

جاء هذا خلال اجتماع لجنة الشئون الصحية المعقود الآن برئاسة النائب أشرف حاتم وبحضور الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة ، والمستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية، والدكتور عبدالهادي القصبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض.