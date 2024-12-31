شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة يثمن استجابة النواب لمطالب النقابات بمشروع قانون المسئولية الطبية والان مع تفاصيل الخبر

وجه الدكتور خالد عبدالغفار (نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان) خلال اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب الشكر والتقدير للمستشار الدكتور حنفي جبالي (رئيس مجلس النواب) علي استجابته الفورية لمطالب النقابات المهنية.

وأشار إلى أنه تم عقد اجتماع مع رئيس مجلس النواب بحضور المستشار محمود فوزي (وزير الشئون النيابية والقانونية) والمستشار محمد عبدالعليم كفافي (المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب) والدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الشئون الصحية وتم التوافق علي النقاط الاساسية في مشروع القانون، وأهمها العمل على تلبية مطالب النقابات المهنية وحذف المادة (٢٩) من مشرع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض الخاصة بجواز الحبس الاحتياطي لمقدم الخدمة الطبية، مؤكداً أن الحكم على قانون قبل أن يصدر هو تفكير مريض،.

وأضاف أن المستشار الدكتور رئيس مجلس النواب أكد على انفتاح المجلس على كافة الآراء وسيتم صياغة القانون بالشكل المرضي للمريض والطبيب، حيث يتم مراعاة كافة المطالب التي تحقق التوازن المطلوب بين حماية حقوق المرضى وتوفير مناخ آمن لمقدمي الخدمات الطبية.

ووجه نائب رئيس مجلس الوزراء الشكر للمستشار محمد عبدالعليم كفافي (المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب) وللفريق القانوني بمجلس النواب على جهودهم في هذا المشروع بقانون لتحقيق الأهداف المرجوة منه بما يضمن تلبية مطالب النقابات المهنية المختصة خاصة نقابة الأطباء، مشيداً بالتنسيق الدائم والتعاون المستمر بين المستشار الدكتور رئيس مجلس النواب والأستاذ الدكتور رئيس مجلس الوزراء في كافة مشروعات القوانين.