شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشئون النيابية: الطبيب المصرى براند.. وكافة المنظومة الطبية محل احترام والان مع تفاصيل الخبر

أكد المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الثقة في الطبيب ثقة مطلقة، وتابع: الطبيب المصري وأنا لست طبيبا "براند" وأساسه العلمى لا غبار عليه.

واستطرد المستشار محمود فوزي، قائلا : نحن متميزون فى مجالات كثيرة ولكننا مازلنا محتفظين بريادتنا في مجالي الطب والقانون.



وأشار المستشار مجمود فوزى خلال اجتماع لجنة الصحة بمجلس النواب والمنعقد الأن لمناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض من حيث المبدأ إلي أن أى قانون يصدر يجب أن يعبر عن جميع الأطراف وبالتالى كلنا كلسطة تشريعية وتنفيذية وقضائية لدعم المواطن.

وقال المستشار محمود فوزى: يحسب للحكومه ولمجلس النواب تفاعله الإيجابي والتفصيلى خاصة في الموضوعات ذات الاهمية ،لاسيما وأن الحكومة كانت حريصو على النقاش الموسع.



ووجه المستشار محمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية والتواصل السياسي الشكر لكلا من المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب و كذلك لمجلس الشيوخ على جهدهما فى خروج مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض بشكل متوازن، لافتا إلى أن المناقشات الجادة التى شهدها مجلس الشيوخ هى التى اوصلتنا لهذه النقطة الهامة.