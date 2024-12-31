شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة لنواب البرلمان: مشروع قانون المسئولية الطبية يواجه مشكلة التعدي على الأطباء أثناء ممارسة الخدمة والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن قانون المسئولية الطبية كان حلم د.حمدي السيد نقيب الأطباء الأسبق، مشيرا إلى أن الدكتور مجدي مرشد رئيس لجنة الصحة الأسبق كان قد تقدم بمشروع قانون.

ولفت رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، إلى عمل اللجنة الطبية العليا التي تحدد طبيعة الأخطاء الطبية والأخطاء الطبية الجسيمة بطريقة علمية.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم، لمناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.

وقال الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، لابد من توازن بين مقدم الخدمة ومتلقي الخدمة، ولنا دور كبير في الجوانب العلمية والفنية وتغليظ العقوبة على مقدمي الخدمات، ومشروع القانون يواجه مشكلة التعدي على الأطباء أثناء ممارسة الخدمة".

وأضاف أن اللغط حول القانون خطأ في أسلوب التناول، وسنستمع لوجهات النظر المختلفة من الناحية الفنية والتشريعية لتقريب وجهات النظر بين الجميع.