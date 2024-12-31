شكرا لقرائتكم خبر عن حزب المؤتمر: 2025 سيكون عام الإنجازات واستكمال مسيرة البناء والان مع تفاصيل الخبر

وجه حزب المؤتمر، برئاسة الربان عمر المختار صميدة، عضو مجلس الشيوخ، التهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، والشعب المصري العظيم بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد 2025، متمنيًا لمصر قيادةً وشعبًا مزيدًا من التقدم والازدهار تحت قيادة الرئيس الحكيمة.

وقال حزب المؤتمر، في بيان له، إن العام الجديد يأتي ونحن على أعتاب مرحلة جديدة من البناء والتنمية الشاملة التي انطلقت في عهد الرئيس السيسي.

وأكد حزب المؤتمر، أن القيادة السياسية وضعت مصر على مسار التنمية المستدامة من خلال مشروعات قومية عملاقة في مختلف القطاعات، سواء في البنية التحتية، أو التعليم، أو الصحة، أو الطاقة، وغيرها من المجالات التي تخدم المواطن المصري وتسهم في تحسين جودة حياته.

وأضاف حزب المؤتمر، أن النجاحات التي حققتها الدولة المصرية خلال السنوات الماضية تؤكد عزم القيادة السياسية على مواجهة كافة التحديات وتحقيق رؤية مصر 2030، وأن العام الجديد سيكون استكمالاً لمسيرة البناء والعمل الجاد لتحقيق آمال وطموحات الشعب المصري.

وأشاد حزب المؤتمر، بالمشروعات والمبادرات الرئاسية مثل "حياة كريمة" و"الجمهورية الجديدة"، والتي أسهمت بشكل كبير في تحسين مستوى المعيشة في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا، وتعزيز العدالة الاجتماعية.

واختتم حزب المؤتمر، بيانه بالتأكيد أن جموع الشعب المصري إلى التفاؤل بالمستقبل والمشاركة الفعالة في دعم جهود الدولة لبناء مصر الحديثة، معربًا عن ثقته في أن العام الجديد سيحمل المزيد من الإنجازات التي تصب في مصلحة الوطن والمواطن، متمنيًا أن يعيده الله على مصر بالخير والسلام، وعلى شعبها بالرفعة والتقدم.

