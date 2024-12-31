شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا.. الأمطار والثلوج تسبب إلغاء بعض احتفالات ليلة رأس السنة والان نبدء بالتفاصيل

أمطار متفاوتة الشدة بالمملكة المتحدة

تأخر وسائل النقل بليلة رأس السنة

الدمام - شريف احمد - تسببت الأمطار الغزيرة والرياح العاتية في حدوث اضطرابات في معظم أنحاء المملكة المتحدة، مع توقعات بهبوب عواصف ثلجية على اسكتلندا، وإلغاء واسع النطاق لاحتفالات ليلة رأس السنة الجديدة، حسبما أفادت وكالة الأنباء البريطانية "بي أيه ميديا" اليوم الثلاثاء.وقالت الوكالة إن كل بقعة تقريبًا من المملكة المتحدة يشملها، على الأقل، واحد من تحذيرات الطقس المتعددة الصادرة عن مكتب هيئة الأرصاد الجوية، بين يومي الاثنين والأربعاء.وفي ليلة رأس السنة الجديدة تم إصدار تحذير باللون الكهرماني من هطول الأمطار في مرتفعات هايلندز وموراي الاسكتلندية حتى الساعة 5 مساء، وتحذير باللون الأصفر من الثلوج والأمطار يغطي معظم اسكتلندا حتى منتصف الليل، مما قد يؤدي إلى حدوث اضطراب كبير في التجهيزات الخاصة باحتفالات العام الجديد.وقال خبراء الأرصاد الجوية إن من المحتمل حدوث تأخير في جميع أنواع وسائل النقل خلال ليلة رأس السنة الجديدة مع استمرار الرياح القوية التي قد تصل سرعتها إلى 70 ميلا في الساعة (113 كيلومترا في الساعة) في أجزاء من إنجلترا وأيرلندا الشمالية. ويغطي أجزاء من وسط وجنوب اسكتلندا وشمال إنجلترا تحذير باللون الأصفر للرياح من الساعة 7 صباحا حتى الساعة 11 مساء، مع تحذير منفصل من هبوب رياح يغطي أيرلندا الشمالية من الساعة 6 صباحا حتى 2 مساء.وسيدخل تحذير باللون الأصفر لمدة 24 ساعة من هطول الأمطار حيز التنفيذ في معظم أنحاء ويلز وشمال غرب إنجلترا اعتبارًا من الساعة 6 مساء اليوم الثلاثاء.وتم بالفعل إلغاء احتفالات هوجماناي التقليدية في الهواء الطلق في إدنبرة، عاصمة اسكتلندا، وكذلك عروض الألعاب النارية العامة المقررة في بلاكبول ونيوكاسل وجزيرة وايت وريبون ونورث يوركشاير.وقال مجلس المدينة في لندن إنه سيواصل "مراقبة توقعات الطقس عن كثب".