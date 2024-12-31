شكرا لقرائتكم خبر عن اليابان.. الشرطة تعتقل أم بتهمة قتل أطفالها الثلاثة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اعتقلت الشرطة اليابانية، أمس الاثنين، امرأة تبلغ من العمر 49 عامًا في شرق اليابان بتهمة قتل ابنها البالغ من العمر 9 سنوات، وابنتها البالغة من العمر 15 عامًا، وابنتها الثانية، البالغة من العمر 13 عامًا.

وأجرى والد الأطفال، عند عودته إلى منزل الأسرة، نحو الساعة 55:10 مساء أمس الأول الأحد، في مدينة إيبينا بمحافظة كاناجاوا، جنوبي طوكيو مباشرة، مكالمة طوارئ إلى خدمات الإطفاء والخدمات الطبية للإبلاغ عن إصابة الأطفال بجروح في الرأس، حسبما ذكرت وكالة أنباء (جيجي برس) اليابانية.

وتم تأكيد وفاة الأطفال الثلاثة بعد نقلهم إلى المستشفى. حالة اشتباه

اعتقلت شرطة محافظة كاناجاوا الأم، أتسوكو هاياشي، أمس الاثنين، للاشتباه في قتلها لابنها، ري، وهو تلميذ في الصف الرابع من المدرسة الابتدائية، جزئيًا عن طريق ضربه في المنزل نحو الساعة 30:3 مساء أمس الأول الأحد.

واعترفت هاياشي، وهي موظفة في شركة، بالاتهامات. وكان الطفلان الآخران هما ريكو، ابنة الزوجين الأولى البالغة من العمر 15 عاما، وهي تلميذة في الصف الثالث الإعدادي، وابنتهما الثانية ماكو، البالغة من العمر 13 عاما، وهي تلميذة في الصف الأول الإعدادي. وكلتا الفتاتين أيضا كانتا مصابتين بجروح في الرأس.