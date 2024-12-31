دعت وزارة الطاقة والمياه – المديرية العامة للنفط في بيان، "أصحاب الوحدات المتضررة جراء العدوان الإسرائيلي على لبنان، والذين في حوزتهم قوارير غاز معدنية متضررة جراء هذا العدوان، إلى التوجه إلى أي مركز تعبئة وتوزيع غاز سائل، أو أي محل تجاري لاستبدالها بقارورة غاز معدنية صالحة للاستعمال ومعبأة، مقابل ان يدفع فقط سعر الغاز السائل، والمحدد وفق تسعيرة الغاز التي تصدر عن الوزارة".
وتمنت على "المواطنين الإبلاغ عن أي مخالفة يرتكبها أي مركز تعبئة وتوزيع غاز أو أي محل تجاري، لناحية طلب مبالغ مالية غير مبررة، ولا تقع في محلها القانوني كشرط لاستبدال القوارير المذكورة، لكي يتسنى للوزارة ملاحقة المخالفين واتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم".
كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الطاقة دعت الى استبدال قوارير الغاز المتضررة جراء العدوان باخرى صالحة للاستعمال مقابل ان يدفع فقط سعر الغاز السائل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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