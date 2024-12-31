قائد الجيش خلال لقاء تكريمي لعائلات العسكريين شهداء: التضحية هي قدر العسكريين وواجبهم

أُقيم في مبنى قيادة الجيش حفل تكريمي لعائلات العسكريين شهداء ساحة الشرف الذين استشهدوا في الجنوب خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على لبنان، وذلك بحضور قائد الجيش العماد جوزاف عون وعدد من الضباط.
وأعرب قائد الجيش عن تعازيه لعائلات الشهداء، مثمّنًا "تضحياتهم التي أنقذت لبنان خلال المرحلة الماضية الحافلة بالصعوبات"، ومؤكدًا أن "التضحية هي قدر العسكريين وواجبهم".
ولفت الى أن "تضحيات شهدائنا وسام على صدورنا، والمؤسسة العسكرية لا تنسى شهداءها الذين قدّموا أرواحهم دفاعًا عن الوطن وأمنه منذ نشأة الجيش حتى اليوم"، مضيفاً "أبناؤكم الشهداء هم أبناؤنا، وكرامة عائلاتهم هي في صلب مسؤوليات الجيش، ودماؤهم الطاهرة لن تذهب هدرًا، وواجبنا أن نحفظ إرثهم وتضحياتهم".
وتمنى أن "تحمل الأعياد المجيدة الأمن السلام والاطمئنان للبنانيين".
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