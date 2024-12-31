اشارت مصلحة الابحاث العلمية الزراعية "Lari" في ارشادات الطقس، الى انه لا منخفضات جوية ثلجية متتالية كما يشاع، واوضحت ان انحسار المنخفض (وليس العاصفة) بعد ظهر اليوم.
ولفتت الانتباه الى احتمال تشكل الجليد على الطرقات مساء الثلاثاء وصباح الاربعاء على ارتفاع ١٢٠٠ متر:
1-الاربعاء ١/١ طقس مستقر ، بارد نسبياً مع صقيع ليلاً على ارتفاع ١٢٠٠ متر
2-الخميس ١/٢: طقس مستقر مع ارتفاع درجات الحرارة وبرودة ليلاً
3-الجمعة ١/٣: طقس مستقر مع ارتفاع درجات الحرارة وبرودة ليلاً
4-السبت ١/٤: طقس مستقر مع ارتفاع درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها
5-الاحد ١/٥: طقس متقلب مع بقاء درجات الحرارة مرتفعة واحتمال أمطار متفرق
6-الاثنين ١/٦: طقس متقلب مع بقاء درجات الحرارة مرتفعة واحتمال أمطار متفرقة
وذكرت بانه لا يسمى أي منخفض بعاصفة الا اذا تضمن عوامل عدة منها:
-رياح قوية جداً
-برودة شديدة
-ثلوج كثيفة
-أمطار غزيرة جداً
واوضحت بان أول عاصفة أطلقت Lari عليها اسم "الكسا" منذ ١٠ أعوام واعتمد الاسم في كل الشرق الاوسط وتميزت بدرجات حرارة وصلت بقاعاً الى ١٤ تحت الصفر .
كانت هذه تفاصيل خبر مصلحة الابحاث: لا منخفضات جوية ثلجية متتالية كما يشاع وانحسار المنخفض بعد ظهر اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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