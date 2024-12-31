الحوت: تقدمنا كنواب اللقاء النيابي المستقل باقتراح قانون للعفو العام وتخفيض بعض العقوبات بشكل استثنائي

اشار النائب عماد الحوت في تصريح له، الى اننا تقدمنا اليوم كنواب اللقاء النيابي المستقل باقتراح قانون يرمي الى العفو العام وتخفيض بعض العقوبات بشكل استثنائي.

ولفت الى ان أهم مبررات هذا الاقتراح:

- الوضع اللاإنساني للسجون نتيجة الأزمة الاقتصادية والاكتظاظ الذي بلغ حوالي ٣٣٣٪، مع تراجع الخدمات الصحية وغيرها.

- التأخر في إصدار الأحكام في عدد كبير من الملفات القضائية مما أدى الى حالات توقيف قد تتجاوز مدة الحكم نفسه.

- الأحكام الصادرة عن المحاكم الاستثنائية والتي تفتقد الى ضمانات العدالة فيما يتعلق بحقوق الدفاع وتعليل الأحكام وغيرها، الأمر الذي سنستمر في العمل على تصحيحه لجهة الغاء صلاحية المحاكم العسكرية على المدنيين.

- إتاحة المجال لوزارة العدل والوزارات المعنية للسير بخطوات إصلاحية جدية للسجون من خلال التخفيف من عدد نزلائها وتطبيق مفهوم العدالة الانتقالية بما لا يشكل خلل بمفهوم العقاب ولكن بما يضمن أيضاً العدالة وإعلاء مفهوم إصلاح السجين.

واردف "لقد لحظ الاقتراح مجموعة من الاستثناءات التي لا يمكن التساهل فيها ومن بينها:

- القتل العمدي والقصدي.

- الجرائم التي تشمل حق شخصي لم يسقط.

- الاعتداء على المال العام.

- جرائم الفساد والإثراء غير المشروع الاعتداء على البيئة والغابات والآثار.

- جرائم المخدرات في حالة التكرار.

ولفت الى ان الاقتراح عالج موضوع الاستثناءات التي لا يشملها العفو العام من خلال معالجة مدد العقوبات بتخفيضها استثنائياً. وتابع "كل الشكر لمن ساهم في إثراء اقتراح القانون بالأفكار والاقتراحات، من قضاة ومحامين وأهالي، والشكر الأكبر لدار الفتوى التي واكبت ورعت التحضير لهذا القانون ليكون قادراً على تحقيق العدالة على المستوى الوطني وليس الفئوي فقط".