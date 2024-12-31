وزارة الزراعة الفرنسية تؤكد تفشي إنفلونزا الطيور في مزرعتي دواجن

اكدت وزارة الزراعة الفرنسية تفشي إنفلونزا الطيور في مزرعتين للدواجن بعد أيام فقط من إعلان خلوها رسميا من الفيروس.
وذكرت الوزارة في بيان، أن السلطات الفرنسية أكدت ظهور الحالات الجديدة في مزرعتين بمنطقة نورماندي شمال غرب البلاد يومي 27 و28 كانون الأول.
وانتشرت إنفلونزا الطيور شديدة العدوى في أنحاء أوروبا في موجة موسمية مرتبطة بالطيور المهاجرة إلا أن الأثر كان أقل وطأة مما كان عليه في الولايات المتحدة حيث أدى نفوق الدواجن إلى ارتفاع أسعار البيض لمستويات قياسية، كما انتقل الفيروس إلى الماشية والبشر.
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