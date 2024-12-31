الرئيس الصيني: لا أحد يمكنه منع إعادة التوحيد مع تايوان

أكد الرئيس الصيني شي جينبينغ أن "لا أحد يمكنه منع إعادة التوحيد مع تايوان، وشدد في خطاب للأمة ألقاه بمناسبة رأس السنة بثه الإعلام الرسمي، على إن "الصينيين على ضفتَي مضيق تايوان هم عائلة واحدة. لا يمكن لأحد قطع روابط الدم بيننا ولا يمكن لأحد وقف الاتجاه التاريخي لإعادة التوحيد مع الوطن الأم".

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