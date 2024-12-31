دائرة الإحصاء الإسرائيلية: عام 2024 سجل ارتفاعاً بنسبة الهجرة العكسية من إسرائيل

أفادت دائرة الإحصاء الإسرائيلية، بأن "عام 2024 سجل ارتفاعاً بنسبة الهجرة العكسية من إسرائيل"، لافتة إلى أن "المغادرين أكثر من الوافدين".

وأشارت الدائرة إلى أنه "خلال عام 2024 غادر إسرائيل أكثر من 82.700 إسرائيلي عاد منهم 23.800 فقط، متحدثة عن تراجع عدد المهاجرين الجدد إلى 32.800 في العام 2024 لينخفض بـ 15.000 عن العام 2023".