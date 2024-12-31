نيوزيلندا استقبلت عام 2025 كأول دولة في العالم تودع 2024

استقبلت نيوزيلندا العام 2025 كأول دولة في العالم، حيث انطلقت الاحتفالات في تمام الساعة 12:00 منتصف الليل بتوقيتها المحلي، لتكون أول من يودع عام 2024 ويستقبل العام الجديد.

وشهدت المدن الكبرى مثل ويلينغتون وأوكلاند عروضًا ضخمة للألعاب النارية، مع احتشاد الآلاف من المواطنين والزوار في الساحات الرئيسية للاحتفال بهذه اللحظة المميزة وسط أجواء من الفرح والتفاؤل ببداية عام جديد.

ومع انطلاق هذه الاحتفالات في نيوزيلندا، تستعد مدن العالم الأخرى لاستقبال العام 2025، حيث ستكون نيوزيلندا قد بدأت عامها الجديد قبل 18 ساعة من حدث إسقاط الكرة الشهير في ميدان تايمز سكوير في نيويورك.

بعد ساعتين من احتفالات نيوزيلندا، سيستقبل الأستراليون العام 2025 في ميناء سيدني، حيث من المتوقع أن يتجمع أكثر من مليون شخص للاستمتاع بعروض الألعاب النارية التقليدية التي تضيء السماء.