كازاخستان: تقرير أولي حول تحطم الطائرة الأذربيجانية في يناير

ابوظبي - سيف اليزيد - من المتوقع أن تقدم لجنة تحقيق تقريراً أولياً حول تحطم الطائرة الأذربيجانية في نهاية يناير، حسبما ذكر نائب وزير النقل الكازاخستاني تالجات لستاييف في أستانا، وفقا لوكالة الأنباء الحكومية كازإنفورم.

وقال لستاييف إن حوالي 30 يوما هي المدة المعتادة لتقديم تقرير تمهيدي. ولا يزال يتم جمع الحطام في موقع الحادث بمدينة أكتاو الكازاخستانية ويتم فرزه وتحليله.

كانت الطائرة، التي كانت تقل 67 شخصا على متنها، قد تعرضت لأضرار في الجو يوم 25 ديسمبر أثناء رحلتها من العاصمة الأذربيجانية باكو إلى جروزني في روسيا. وواصلت الطائرة من طراز إمبراير 190 طريقها إلى أكتاو لكنها تحطمت أثناء محاولة الهبوط، مما أسفر عن مقتل 38 شخصا ونجاة 29 .

ولا يزال الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف يطالب بإجراء تحقيق شامل ومعاقبة المسؤولين، بالإضافة إلى تعويضات.