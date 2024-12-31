الناطق العسكري باسم جماعة أنصار الله: نفذنا عمليتين عسكريتين استهدفنا فيهما مطار بن غوريون ومحطة كهرباء

اعلن الناطق العسكري باسم جماعة أنصار الله، أننا "نفذنا عمليتين عسكريتين استهدفنا فيهما مطار بن غوريون ومحطة كهرباء".

وفي وقت سابق اليوم، افاد الإسعاف الإسرائيلي، عن "سقوط إصابتين إحداهما بحادث سير بعد الهلع الذي أصاب الإسرائيليين جراء إطلاق الصاروخين من اليمن".

وافادت وسائل إعلام إسرائيلية، عن "توقف الملاحة بمطار بن غوريون وتوجيه الطائرات بعيدا عنه عقب إطلاق صاروخين من اليمن".

واعلن الجيش الإسرائيلي، أن "سلاح الجو اعترض صاروخا أطلق من اليمن قبل اختراقه المجال الجوي الإسرائيلي".

وكانت قد اشارت إذاعة الجيش الإسرائيلي، الى "اعتراض صاروخين أطلقا من اليمن أحدهما بعد اجتيازه مجال إسرائيل الجوي والثاني قبل دخوله".

كما افادت عن "دوي انفجارات في تل أبيب الكبرى ناجمة عن محاولة اعتراض صاروخ أطلق من اليمن".