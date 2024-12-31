شكرا لقرائتكم خبر عن نائبة: الشائعات تخدم أجندات خارجية لهدم الدول وإثارة الفوضى والان مع تفاصيل الخبر

أكدت النائبة أمل سلامة عضو مجلس النواب أن الشائعات تعتبر من أخطر الأدوات التى تهدد أمن واستقرار الدول، ولها الكثير من النتائج الهدامة، حيث إن هناك شائعات تؤدي إلى انعدام الثقة بين الأفراد والمجموعات داخل الدولة، وشائعات تؤثر على الاقتصاد والاستثمار، وذلك بخلاف إثارة الفوضى وبث الرعب فى نفوس المواطنين.

وأضافت عضو مجلس النواب، في تصريح لـ ”الخليج 365”، أن الشائعات تنتشر سريعا من خلال وسائل التواصل الاجتماعي لخدمة أجندات خارجية تستهدف هدم الدولة وهو ما علينا التأكيد عليه للكل ولا نمل من التحذير منه.

وقالت عضو مجلس النواب، إن الإقليم حاليا يمر بتوترات لم يشهدها من قبل، لذلك لابد من توخى الحذر فى نشر وتداول المعلومات فى كافة الوسائل والتحقق من المعلومة المنتشرة وهدفها.

تجدر الإشارة إلى أن الكاتب الصحفى ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أصدر توجيهاتة الثلاثاء الماضي، ببدء حملة شاملة للتوعية الجماهيرية من مخاطر الشائعات التي تستهدف الإضرار بالدولة واستقرارها ومنجزاتها، والمساس بوحدة الشعب وتماسكه وثقته في مؤسساته الوطنية.

وكلف ضياء رشوان قطاع الإعلام الداخلى بالهيئة بأن تشمل أنشطة حملة التوعية كل محافظات الجمهورية عبر مراكز الاعلام الداخلى وكذلك المواقع الالكترونية وصفحات التواصل الإجتماعى، وأن تتوجه بخطاب وطنى واع الى كل فئات المجتمع في المجتمعات المحلية في كل المدن والقرى.