شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ علوم سياسية: مصر تخوض معركتى التنمية والتصدى للشائعات والان مع تفاصيل الخبر

قال اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر وأستاذ العلوم السياسية، إن الدولة المصرية أحرزت مكانة مرموقة بين دول العالم، وذلك بفضل الرؤية الاستراتيجية للرئيس عبد الفتاح السيسي وتوجيهاته الحكيمة والتي أسهمت في تحقيق توازن دقيق بين المصالح الوطنية والانخراط الفاعل في القضايا الإقليمية والدولية، مما عزز من دور مصر كشريك دولي موثوق، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي يتحرك على محاور متعددة، تشمل تعزيز الاستقرار الداخلي ودعم النمو الاقتصادي، إلى جانب توطيد العلاقات الإقليمية والدولية، بما يخدم الأمن القومي ويحقق المصالح العليا للدولة.

وأضاف أستاذ العلوم السياسية، أن مصر تخوض معركتين أساسيتين: الأولى هي معركة التنمية، التي تهدف إلى تحقيق معدلات نمو اقتصادي غير مسبوقة، والثانية هي التصدي لحملات التشويه والشائعات التي تستهدف زعزعة ثقة المواطنين في دولتهم، مشيرا إلى أن وعي الشعب المصري وتماسكه يشكلان حاجزا قويا أمام هذه المحاولات الخبيثة كما أشاد برؤية القيادة السياسية التي تعتمد على الحقائق والإنجازات الملموسة لدحض تلك الشائعات، معربا عن ثقته في قدرة الدولة على تجاوز هذه التحديات.

وأكد نائب رئيس حزب المؤتمر، أن مصر تمر بمرحلة استثنائية من التحولات الإيجابية على مختلف المستويات، وهو ما يقلق الأطراف التي لا ترغب في رؤية مصر تستعيد دورها الريادي إقليميا ودوليا، مشيرا إلى أن الجهات المعادية تلجأ إلى نشر المعلومات المضللة والفوضى، إلا أن قوة مؤسسات الدولة وتماسك الشعب المصري أفشلا كل هذه المحاولات.

وشدد الدكتور فرحات على أن مواجهة الشائعات تتطلب وعيا جماعيا وإرادة صلبة، مشيرا إلى أن الشفافية والتواصل المستمر بين الدولة والشعب هما الأدوات الأهم في مواجهة حملات التشويه وأن الإنجازات الواقعية التي تحققها الدولة تمثل الرد الأقوى على تلك الادعاءات، حيث تثبت على أرض الواقع التزام القيادة بتحقيق طموحات المواطنين.

وأشار الدكتور فرحات، إلى أن الشعب المصري يثق تماما في قيادته، ويعي أن الإنجازات الحالية تمهد الطريق لمستقبل مشرق، يضع مصر في مصاف الدول المتقدمة ويعيد لها مكانتها المستحقة، التي تتوافق مع تاريخها الحضاري العريق ودورها المحوري في العالم.