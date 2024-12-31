شكرا لقرائتكم خبر عن خسائر أوكرانية.. الصراع العسكري يزداد اشتعالًا في مقاطعة كورسك والان نبدء بالتفاصيل

الضربات العملياتية التكتيكية

قصف صاروخي أوكراني

استهداف مركز تجمع للقوات الروسية

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان يوم الاثنين، أن الجيش الروسي يواصل تقدمه في مقاطعة كورسك الروسية، ويكبد قوات نظام كييف خسائر جسيمة.وقال البيان: واصلت وحدات من قوات مجموعة الشمال الروسية، عملياتها الهجومية مستهدفة من خلالها تشكيلات الألوية الهجومية الأوكرانية في عدد من المناطق.كما جرى صد 5 هجمات مضادة لمجموعات هجومية معادية، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.أضاف البيان: "نفذت الضربات العملياتية التكتيكية وطيران الجيش ونيران المدفعية التابعة للقوات الروسية، هجمات على أفراد ومعدات القوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة بمقاطعة سومي".وأشار البيان إلى أن "القوات المسلحة الأوكرانية، تكبدت أكثر من 310 عسكريين، ومركبة قتالية مدرعة و5 مركبات، ومدافع ميدانية".وأوضحت الوزارة أن "إجمالي خسائر القوات المسلحة الأوكرانية، منذ بدء العمليات القتالية، على محور كورسك، بلغ نحو 45530 عسكريا".تعرضت بلدة لجوف الصغيرة في منطقة كورسك الروسية الحدودية لقصف صاروخي من الجيش الأوكراني للمرة الثانية خلال أيام قليلة، وفقًا لما أعلنته السلطات يوم الاثنين.وأفادت مصادر عسكرية روسية باعتراض 4 من أصل 5 صواريخ أطلقت من قاذفات الصواريخ الأمريكية المتعددة "هيمارس".كما نفت الإدارة الإقليمية وقوع أي أضرار، ومع ذلك، أظهرت مقاطع فيديو من البلدة اندلاع حرائق، ما يشير إلى حدوث ضربات بالفعل.بحسب تقارير أوكرانية غير رسمية، تستخدم بلدة لجوف كمركز تجمع للقوات الروسية، وكانت البلدة قد استهدفت بالفعل في 25 ديسمبر.وتقع لجوف على بعد نحو 30 كيلومترًا شمال الجسر العسكري في منطقة كورسك الذي تسيطر عليه القوات الأوكرانية.وبالمثل، تعرضت بلدة ريلسك للقصف من قبل المدفعية الصاروخية بعيدة المدى في الأيام الأخيرة بهدف إبطاء الهجوم المضاد الروسي.