شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة علمية للأمراض الوراثية بقانون الطوارئ الطبية.. تعرف على اختصاصاتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب ـ محمد عبد الرازق الثلاثاء، 31 ديسمبر 2024 12:30 ص

نص القانون رقم 5 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 139لسنة 2021 بإنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية لدعم وتمويل الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين وكفالة استدامتها في حالات الكوارث والطوارئ الطبية والأزمات والأوبئة. وأكدت المادة 8 مكررا على أن يشكل الوزير المختص بشئون الصحة، لجنة علمية من ذوي الخبرة فى الأمراض الوراثية والنادرة ، تختص بالآتي: 1-اقتراح قائمة الأمراض الوراثية والنادرة التي يـرى تقـديم الـدعم المـالى للعلاجات الخاصة بها. 2-اقتراح الدلائل الإرشادية الخاصة بالأمراض الوراثيـة والنـادرة بالتعـاون مع الجهات ذات الصلة واعتمادها من المجلس الصحى المصرى. 3-تقديم تقارير فنية ودورية لمجلس الإدارة عن سبل مواجهة الأمراض الوراثية والنادرة على المستوى القومي ويحدد النظام الأساسـي للـصندوق اختصاصات اللجنـة العلميـة الأخـرى ونظام عملها.

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