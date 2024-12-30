شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الأمين الدخميسى: حزب الجبهة الوطنية منفتح على الجميع ويستمع للرأي والرأى الآخر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد الأمين الدخميسى رجل الأعمال، أن الفكرة التي بنى عليها حزب الجبهة الوطنية هي الانفتاح على كل الاتجاهات والسماع للرأي والرأى الآخر معربا عن امله في ان تخلص النوايا من أجل هذه البلد التي تستحق مننا الكثير، وأن نكون سند لبلدنا وجزء من مسيرة العطاء والبناء.

وأشار الدخميسى إلى أنه يعتز بانضمامه لهذه المجموعة والكوكبة التي يشترك في حب هذا الوطن وأضاف: "نشترك فى تأسيس فكرة جميلة وان شاء الله ميكونش حزب سياسى بس ويكون حزب بناء ويشع بكل ماهو يدعو للتقدم والاستقرار في بلدنا وشرف لى أنى انضم لهذه المجموعة واتمنالهم التوفيق واحنا معاهم بإذن الله".