شكرا لقرائتكم خبر عن نص بيان تأسيس حزب الجبهة الوطنية والان مع تفاصيل الخبر

أعلن الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان تدشين حزب الجبهة الوطنية تحت شعار مصر للجميع، وأشار فى نص بيان تأسيس الحزب أن مصر تستحق الأفضل، وأن حزب الجبهة الوطنية لن يكون رقما يضاف إلى المعادلة السياسية دون أن يعلو ويرتقي بها من أجل مصلحة الوطن، وفيما يلى ننشر نص بيان تأسيس حزب الجبهة الوطنية:

بسم الله الرحمن الرحيم..

الحضور الكريم..

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

اسمحوا لى فى بداية كلمتى أن أرحب بحضراتكم جميعا فى هذا الحدث السياسى الهام على أرض العاصمة الإدارية والتى تعد أحد أهم ملامح الجمهورية الجديدة.

وإيمانا بأن مصر تستحق الأفضل.. وبأن تغيير المناخ السياسى الحقيقى يبدأ من المشاركة الشعبية الفاعلة والصادقة والالتزام الجاد بالإصلاح.. وفى خضم واقع سياسى بات فى حاجة لضخ دماء جديدة فى شرايين الحياة السياسية.. نسعى لإثراء التجربة الديمقراطية وتعزيز ثقافة الحوار لنكون نموذجًا عمليا يجسد قيم التعاون والمشاركة والتكامل بين مختلف أطياف المجتمع.. نسعى لإيجاد البديل لمن فقدوا الثقة فى الخطابات السائدة فى الحياة الحزبية..

وأمام تطلعات الشعب المصرى العظيم نحو مستقبل مزدهر ومستقر.. وتأكيدا على قيم الحرية والعدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة.. فإننا نعلن بعون الله تأسيس كيان حزبى جديد تحت مسمى (حزب الجبهة الوطنية). والذى يجمع بين طاقات الشباب وخبرات الأجيال فى إطار رؤية شاملة قائمة على التعددية واحترام اختلاف الرؤى والأفكار.. حزب يضم تحت مظلته نخبة وطنية صادقه تنشد مسارا ديمقراطيا شفافا يحقق أحلام وطموحات جموع المصريين فى وطن عزيز وكريم، ويسعى من اجل توفير مقومات الحياة الكريمة التى تليق بكل مصرية ومصرى من أبناء هذا الوطن..

الحضور الكريم..

نود أن نؤكد أن حزب الجبهة الوطنية لن يكون رقما يضاف إلى المعادلة السياسية دون أن يعلو ويرتقى بها من أجل مصلحة الوطن.. فإننا سنكون دوماً على أتم استعداد للعمل مع كافة التيارات السياسية والفكرية الوطنية.. وعلى تحمل المسؤولية والتضحية.. واقتحام المشاكلات والأزمات التى قد ينصرف عنها الكثيرون، والبحث عن حلول حقيقية تستند لواقعية الطرح وصدق الوعود مسترشدين بكل ومختلف الأراء.. فلا مكان لدينا للمسارات الفكرية الجامدة..

هذا، وينطلق الحزب من قناعة راسخة بأن إعلاء مصلحة الوطن والمواطن هى الغاية الأسمى التى لا تحتمل المساومة أو الانحياز عنها.. كما أسس رؤيته على نهج متوازن يبحث من خلاله عن أرضية مشتركة مع كافة الأطياف.. فنسعى لأن نكون صوت العقل والحكمة.. كما لا نسعى لتحقيق الأغلبية البرلمانية بل سنخوض الإنتخابات بأكبر تحالف سياسى وطنى مع الأحزاب القائمة لأن هدفنا لم الشمل فى فترة لا تحتمل التشتت.. مؤمنين بأن دورنا الأصيل هو تحقيق المصلحة العليا للوطن بعيدًا عن التجاذبات والصراعات الضيقة فى ظل ظروف إقليمية غاية فى التعقيد..

نسعى لأن يعلو صوت كل مصرى على أرض الوطن شمالا وجنوبا.. شرقا وغربا.. أن نكون منبرا للأفكار البناءة ومبادرات التغيير الإيجابى مستمدا قوته من إرادة أعضائه الذين يمثلون نسيجا متنوعا من أبناء الوطن ويتشاركون الهدف الأسمى وهو رفعة واستقرار مصر الذى ننشده جميعا..

يضع حزبنا نصب أعينه المساهمة الفاعلة فى بناء الجمهورية الجديدة، القائمة على أسس العدالة الاجتماعية وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان.. وإعطاء الأولوية لتلبية احتياجات الحاضر دون المساس بحقوق الأجيال القادمة..

نسعى لأن نكون بيت خبرة حقيقى لمن يريد مصلحة الوطن لا المصالح الشخصية.. عازمون على إعداد كوادر تنفيذية وسياسية ونيابية تجمع بين الكفاءة المهنية والفنية والقدرة على الإنخراط فى المجتمع والمشاركة الشعبية..

يسعى حزب الجبهة الوطنية لإيجاد مسارات حزبية جديدة من شأنها تصويب النهج والتعلم من الأخطاء والاستفادة من التجارب السابقة دون استنساخها لإعلاء شأن الوطن فى مواجهة التحديات الجسيمة إيمانا منا بأن ذلك هو السبيل الأصدق لتحقيق تطلعات المواطن المصرى وضمان مستقبله الكريم..



الحضور الكريم

ستظل ثورتا 25 يناير و30 يونيو نبراسا مضيئا يلهمنا قيم الإرادة والتصحيح مهما حاد الطريق كما سيبقى جيش مصر العظيم الحارس الأمين للمصريين ولكل خطواتنا والضامن لوحدة الوطن واستقراره.. نستمد من وطنيته العزم والثقة ونمضى فى طريقنا نحو التنمية والبناء مستندين إلى دعم لا يلين من درع الوطن وسيفه..

ندعو أبناء الوطن الغالى للمشاركة فى مسيرتنا الوطنية.. حيث لا مكان للإقصاء أو التهميش بل فرص متساوية للجميع من أجل رفعة الوطن.. فمعا نتشارك فى وضع أسس الغد نزرع بذور الأمل والحرية.. العدل والرخاء.. السلام والاستقرار.. نعمل تحت شعار.... مصر للجميع

والله الموفق والمستعان..

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.