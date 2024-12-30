شكرا لقرائتكم خبر عن عاصم الجزار يدعو الهيئة التأسيسية للجبهة الوطنية لاجتماع عقب تدشين الحزب رسميا والان مع تفاصيل الخبر

دعا الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان السابق، الهيئة التأسيسية لحزب الجبهة الوطنية لعقد اجتماع وذلك عقب تدشين الحزب رسميا اليوم الاثنين.

كان مؤتمر تدشين حزب الجبهة الوطنية، قد تحت شعار مصر للجميع، بفندق الماسة بالعاصمة الإدارية الجديدة، ذلك بمشاركة عدد كبير من السياسيين والشخصيات العامة ورؤساء الأحزاب وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

واستعرض الحفل مقطع مصور لأجزاء من سلسلة اللقاءات والمشاورات المكثفة والمتعمقة التى عقدت الفترة الماضية، تحت شعار ( نجتمع نتشارك نتحاور)