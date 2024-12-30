شكرا لقرائتكم خبر عن عاصم الجزار يدشن حزب الجبهة الوطنية تحت شعار مصر للجميع.. ويؤكد: من أجل بلدنا والان مع تفاصيل الخبر

دشن عاصم الجزار وزير الإسكان انطلاق حزب الجبهة الوطنية تحت شعار مصر للجميع، مؤكدين أنه تم تدشين الحزب من مصر.

وأضاف الدكتور عاصم الجزار عضو الهيئة التأسيسية ووزير الإسكان السابق فى كلمته التى ألقاها خلال حفل تدشين حزب الجبهة الوطنية: أن الحزب يسعى لإيجاد بديل من أجل الشعب المصرى لذا أعلن عن تأسيس حزب الجبهة الوطنية وهو حزب يضم نخبة وطنية ويحقق أمل وطموحات جميع المصريين وتوفير حياة كريمة لكل أبناء الوطن ".

وأكد عاصم أن الحزب لن يكون رقما يضاف للمعادلة السياسية بل سيعمل على تحمل المسؤولية والتضحية التى ينصرف عنها الكثيرون والبحث عن حلول واقعية ولا مكان للفكر الجامد، مشيرا إلى أن الحزب من إعلاء مصلحة الوطن والتى هى الغاية الأسمى.

وتابع:" وأسس الحزب على أرضية تواصل مع كافة الأطراف ونسعى للحصول على الأغلبية من خلال أكبر تحالف انتخابى ستشهده الانتخابات فى تاريخها".

وقال كما نسعى أن نكون منبر للمبادرات البنائية ويساهم الحزب فى بناء جمهورية الجديدة التى يهمها الإنسان اولاً واخيراً ومواجهة التحديات الجسيمة مضيفا : ستظل ثورة ٣٠ يونيو نبراسا وجيش مصر حارس للدولة وضامن للوحدة الوطن واستقراره وندعو الجميع للمشاركة حيث لا مكان للإقصاء او التهميش".