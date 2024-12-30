شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر أسماء أعضاء الهيئة التأسيسية لحزب الجبهة الوطنية والان مع تفاصيل الخبر

وسط حضور مكثف لرموز النخبة المصرية ورجال الفكر والسياسة والاقتصاد ، أعلن حزب الجبهة الوطنية أسماء الهيئة التأسيسية، وتضم ضياء رشوان وسحر نصر وعلي عبد العال رئيس مجلس النواب السابق وداليا عثمان عضو مجلس النواب والنائب محمد ابو العينين وكيل مجلس النواب وطاهر أبو زيد وزير الرياضة السابق وإيمان كريم رئيس المجلس القومي للمعاقين ومحمود شعراوي وزير التنمية السابق ومدحت العدل، والنائبة فريدة الشوباشي ونهي طلعت عبد القوى عضو القومي لحقوق الإنسان، والكاتب محمود مسلم عضو مجلس الشيوخ الامريكي وعصام العرجاني رجل الأعمال، والدكتور محمد ربيع رجل الأعمال و السيد القصير وزير الزراعة ويوستينا رامي عضو تنسيقية شباب الأحزاب وعادل لبيب وزير التنمية المحلية السابق وأشرف زكي نقيب الممثلين والمستشار علاء فؤاد وزير المجالس النيابية السابق وشوقي علام مفتي الجمهورية .

وأيضا جهاد جلال البرلماني السابق وأحمد رسلان البرلماني، من ورجل الأعمال ياسر عبد المقصود، وسامح عاشور نقيب المحامين السابق والدكتور أسامة العبد عضو مجلس النواب واللواء أحمد ضيف محافظ الأقصر السابق ويوسف عامر عضو مجلس الشيوخ وصلاح جمبلاط رجل الأعمال والنائب عماد الدين حسين والفنان سامح الصيراطي وأحمد الحمامصي عضو التنسيقية ومحمد عبد القادر محافظ القليوبية السابق ودينا عبد الكريم عضو مجلس النواب وكامل ابو عل رجل الأعمال والصحفي يوسف القعيد والإعلامي محمد مصطفي شردي.

الجدير بالذكر أن الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان السابق، أعلن أنه بعد عقد سلسلة من اللقاءات والمشاورات المكثفة والمتعمقة، تم تدشين حزب الجبهة الوطنية حاملا شعار “مصر للجميع”، وذلك بهدف إثراء الحياة الحزبية والسياسية بمصر في وقت يتطلع فيه الوطن والشعب المصري لآفاق جديدة لتعزيز قيم المشاركة السياسية