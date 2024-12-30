شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق حفل تدشين حزب الجبهة الوطنية بالسلام الوطنى من قلب العاصمة الإدارية والان مع تفاصيل الخبر

بدأ قبل قليل حفل تدشين حزب الجبهة الوطنية من قلب العاصمة الإدارية، بالسلام الوطني، ثم تلاوة القرآن الكريم.

ويقدم حفل تدشين حزب الجبهة الوطنية الإعلامي أحمد عبد الصمد والإعلامية حور محمد، ويجلس في الصفوف الأمامية عدد كبير من الشخصيات العامة أبرزهم سحر نصر وزيرة الاستثمار السابقة والدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب السابق والسيد القصير وزير الزراعة السابق وعاصم الجزار وزير الإسكان السابق، ومدحت العدل رجل الأعمال، وعلاء فؤاد وزير المجالس النيابية.

الجدير بالذكر أن الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان السابق، أعلن أنه بعد عقد سلسلة من اللقاءات والمشاورات المكثفة والمتعمقة، تم تدشين حزب الجبهة الوطنية حاملا شعار “مصر للجميع”، وذلك بهدف إثراء الحياة الحزبية والسياسية بمصر في وقت يتطلع فيه الوطن والشعب المصري لآفاق جديدة لتعزيز قيم المشاركة السياسية.