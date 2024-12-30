محمود فوزى وضياء رشوان ومشيرة خطاب يشاركون بحفل تدشين حزب الجبهة الوطنية

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وسط حضور كثيف لرموز النخبة المصرية ورجال الفكر والسياسة والاقتصاد استعدادا للاعلان عن تدشين حزب الجبهة الوطنية بعد قليل بالعاصمة الادارية الجديدة

ووصل قبل قليل المستشار محمود فوزي وزير المجالس النيابية والاتصال السياسي كما وصل الدكتور ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة الاستعلامات، والدكتورة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، والكاتب الصحفي محمد فايز فرحات رئيس مجلس إدارة الأهرام، والنائب علاء عابد رئيس لجنة النقل بمجلس النواب وإسماعيل فهمي وزير القوي العاملة السابق.

وحضر الدكتور شوقى علام مفتي الجمهورية السابق والكابتن طاهر ابو زيد وزير الرياضة السابق والدكتور محمد ابراهيم منصور رئيس حزب النور، والنائب احمد خليل خير عضو مجلس النواب والنائب طلعت عبد القوى عضو مجلس أمناء الحوار الوطني والنائب احمد فؤاد أباظة .

كما حضر أحمد عبد الجواد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن والأمين العام، ومحمد ابو العينين، وكيل ثاني مجلس النواب، ورجل الأعمال محمد علي يوسف، والنائب السابق عمرو غلاب.

كما حضر الدكتور جيهان مديح رئيس حزب مصر اكتوبر وجمال الكشكشى عضو مجلس أمناء الحوار الوطني والدكتور محمد سامي رئيس جامعة القاهرة.

الجدير بالذكر أن الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان السابق، أعلن أنه بعد عقد سلسلة من اللقاءات والمشاورات المكثفة والمتعمقة، تم تدشين حزب الجبهة الوطنية حاملا شعار “مصر للجميع”، وذلك بهدف إثراء الحياة الحزبية والسياسية بمصر في وقت يتطلع فيه الوطن والشعب المصري لآفاق جديدة لتعزيز قيم المشاركة السياسية.