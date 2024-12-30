حضور كثيف لرموز النخبة المصرية بمؤتمر تدشين حزب الجبهة الوطنية بالعاصمة الإدارية

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وسط حضور كثيف لشخصيات عامة ومفكرين ورموز النخبة الوطنية المصرية ،تستعد قيادات الهيئة التأسيسية لحزب الجبهة الوطنية لمؤتمر تدشين الحزب بعد قليل بإحدى قاعات فندق الماسة بالعاصمة الإدارية

وحضر الدكتور شوقى علام مفتي الجمهورية السابق والكابتن طاهر ابو زيد وزير الرياضة السابق والدكتور محمد ابراهيم منصور رئيس حزب النور، والنائب احمد خليل خير عضو مجلس النواب والنائب طلعت عبد القوى عضو مجلس أمناء الحوار الوطني والنائب احمد فؤاد أباظة .

كما حضر أحمد عبد الجواد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن والأمين العام، ومحمد ابو العينين، وكيل ثاني مجلس النواب، ورجل الأعمال محمد علي يوسف، والنائب السابق عمرو غلاب.

كما حضر الدكتور جيهان مديح رئيس حزب مصر اكتوبر وجمال الكشكشى عضو مجلس أمناء الحوار الوطني والدكتور محمد سامي رئيس جامعة القاهرة.

الجدير بالذكر أن الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان السابق، أعلن أنه بعد عقد سلسلة من اللقاءات والمشاورات المكثفة والمتعمقة، تم تدشين حزب الجبهة الوطنية حاملا شعار “مصر للجميع”، وذلك بهدف إثراء الحياة الحزبية والسياسية بمصر في وقت يتطلع فيه الوطن والشعب المصري لآفاق جديدة لتعزيز قيم المشاركة السياسية.



اشرف جمال عضو مجلس نواب سابق



الدكتور اسامة العبد رئيس جامعة الازهر سابقا



الدكتور شوقى علام مفتى الديار السابق بصحبة الدكتور هانى سرور



الدكتور شوقى علام والدكتور هانى سرور



الدكتور محمد فايز فرحات المحلل السياسى



الكاتب الصحفى جمال الكشكى



اللواء على الدمرداش عضو مجلس النواب السابق



سلامة الرقيعى عضو مجلس النواب السابق مع الزميل كامل كامل



سيد حجازى عضو مجلس النواب السابق



طاهر ابو زيد وزير الشباب والرياضة الاسبق وعمرو غلاب عضو مجلس النواب السابق



لواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية الاسبق