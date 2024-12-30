شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الشيوخ مهنأ الرئيس بعام 2025:لينعم الله على مصرنا تحت قيادتكم بالسلم والأمن والان مع تفاصيل الخبر

أرسل المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ ببرقيه تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بمناسبة قرب حلول العام الميلادى الجديد، داعيا الله عز وجل أن ينعم على مصرنا فى هذا العام بالسلم والأمن والرخاء، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأن يتجاوز بها كل التحديات، وأن يتحقق على أيديه ما يصبو إليه كل مصري وعربي.

وإلي نص البرقية :

فخامة السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسي

رئيس الجمهورية



باسمي وباسم السادة أعضاء مجلس الشيوخ أهنئ فخامتكم بالعام الميلادي الجديد، وأدعو الله عز وجل أن ينعم على مصرنا فى هذا العام بالسلم والأمن والرخاء، بقيادة فخامتكم، وأن تتجاوزوا بها كل التحديات، وأن يتحقق على أيديكم ما يصبو إليه كل مصري وعربي.

وفى مطلع العام الجديد ندعو لفخامتكم بموفور الصحة والعافية، وأن يكلل مجهوداتكم بالتوفيق والنجاح لتظل مصر عظيمة وأبية، وينعم أهلها بالرخاء والرفاه.

حفظ الله مصر بلداً آمناً مطمئناً، وكل عام وفخامتكم بخير.