قائد الجيش التقى السفير الأرمني في لبنان في زيارة وداعية بمناسبة انتهاء مهمته

استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة السفير الأرمني في لبنان Vahagn Atabekyan يرافقه الملحق العسكري العقيد Aleksan Musheghyan، في زيارة وداعية بمناسبة انتهاء مهمته في لبنان، وقدّم خلالها خلفه العقيد، كما استقبل وفدًا من قضاة المحكمة العسكرية الدائمة، ورئيس جامعة القديس يوسف الأب سليم دكاش مع وفد، وجرى التداول في سبل التعاون بين الجيش والجامعة.

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