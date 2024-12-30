شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشؤون النيابية فى نهاية 2024: الحكومة تقدر التعاون المثمر مع مجلس النواب والان مع تفاصيل الخبر

أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي في آخر جلسة لمجلس النواب خلال عام 2024، علي تقدير الحكومة للتعاون المثمر والبناء مع المجلس النيابى فى كافة مشروعات القوانين وأنشطة المجلس.

وتقدم "فوزي" بالتهنئة إلي جموع المصريين وأعضاء المجلس بمناسبة السنة الميلادية الجديدة، متمنيا أن يعم الخير والبركة علي مصر والمصريين جميعا، كما تقدم وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي بالتهنئة إلي أقباط مصر بالداخل أو الخارج بمناسبة عيد الميلاد الجديد.

وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الوصول إلي المادة 61 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، ودعا رئيس المجلس إلي جلسة أخرى فى تمام الساعة الحادية عشر صباح يوم الأحد الموافق 12 يناير 2025.