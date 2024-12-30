شكرا لقرائتكم خبر عن "صناعة النواب" تناقش معوقات المناطق الصناعية وتوصى بدعمها والان مع تفاصيل الخبر

ناقشت لجنة الصناعة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، طلب الإحاطة المقدم من النائبة هالة أبو السعد، بشأن معوقات بيئة الاستثمار بالمنطقة الصناعية بمطوبس بمحافظة كفر الشيخ وضرورة إنهاء إجراءات الترفيق للمرحلة الثانية.

وأكدت على أهمية توحيد جهة الولاية لحل مشكلات المناطق الصناعية، لنتمكن من القيام بدورها في دعم القطاع الصناعي.

وأوصت اللجنة في هذا الصدد، بتنظيم زيارة ميدانية لمحافظة كفر الشيخ، للوقوف على معوقات الاستثمار، وخصوصا فيما يتعلق بالمنطقة الصناعية في مطوبس.

كما ناقشت لجنة الصناعة خلال اجتماعها، موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب إبراهيم عبد النظير، بشأن إنشاء مدينة صناعية بالظهير الصحراوي بمدينة القوصية بمحافظة أسيوط.

وأوصت لجنة الصناعة بإلزام محافظة أسيوط بعمل تسويق للمنطقة للحرفية، وكذلك مخاطبة هيئة الاستثمار للاستعجال في عملية التسويق للمنطقة.

كما ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائبة مي أسامة رشدي، بشأن استراتيجية الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار و تهيئة بيئة الأعمال أمام الصناع والمستثمرين.