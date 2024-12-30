شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم أمام لجنة حقوق الإنسان بالنواب: توعية بالمدارس بقضية التنمر والان مع تفاصيل الخبر

فتحت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل اللجنة، ملف نشر الوعي بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في المدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية لنشر الوعي المجتمعي بها وتعريف الطلاب والطالبات بأهميتها في المجتمع المصري، في ضوء طلب الإحاطة المقدم من النائبة غادة الضبع.

وأكد ممثلو وزارة التربية والتعليم، أن هناك توعية تقوم بها المدراس، لاسيما فيما يتعلق بقضية التنمر، وأنه يتم تخصيص نحو 3 دقائق في طابور الصباح في كل مدرسة في المناسبات المختلفة للحديث بشأن الظواهر السلبية وبينها التنمر والعنف ضد المرأة.

وشهد الاجتماع، توجيه النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، انتقادات لعدم تفعيل لجنة حقوق الإنسان بوزارة التربية والتعليم، مشيراً إلي أن هناك شكاوى متعددة من عدم رد وزارة التربية والتعليم على الشكاوى الموجهة، منتقدا تجاهل التوصيات في هذا الشأن.

وأكد أبو العلا، على ضرورة التمثيل الجيد لوزارة التربية والتعليم في اجتماع لجنة حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن هناك مشكلات كبيرة في ملف حقوق الإنسان، وفي مقدمتها أزمة التنمر، ويجب أن يكون الطلاب على دراية كاملة بما جاء في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان خاصة أن هناك بالفعل مواد عن المواطنة وحقوق الإنسان يتم تدريسها.

بدوره، انتقد النائب محمود عصام، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، غياب التمثيل الجيد من وزارة التربية والتعليم في اجتماع اللجنة لمناقشة ملف إنشاء وحدة حقوق الإنسان بالوزارة، مشيراً إلي أهمية أن يكون هناك تفاصيل كاملة بشأن وحدة حقوق الإنسان بوزارة التربية والتعليم، وتفعليها للقيام بدورها على أكمل وجه.

وطالب عضو مجلس النواب، بضرورة حضور وزير التربية والتعليم، لاجتماع اللجنة للرد على كافة الاستفسارات في شأن وحدة حقوق الإنسان.