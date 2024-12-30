شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس النواب يهنئ المصريين بالعام الميلادى الجديد ويتمنى الرخاء والازدهار والان مع تفاصيل الخبر

تقدم المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بالتهنئة إلي الشعب المصرى مسلميه وأقباطه، بمناسبة العام الميلادي الجديد، متمنيا أن يعم الخيـــر واليمـــن والبركــات، وأن ينعم على مصر الغالية بالرخاء والازدهار بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

ودعا "جبالي" الله سبحانه وتعالى، أن يسود في العام الجديد الشرعية الدولية والسلام الاجتماعـــى، وأن تنتهــى فـــيـــه الصراعــــــات والنـــزاعــات الإقليميـة، وأن تتحقق جهود التنمية التى تسير فيها مصـــر بخطـــى ناجحــة، حتى تأخذ مكانتها التي تليق بها بين دول العالم. واغتنم هذه المناسبة لأتقدم لحضراتكم وللشعب المصرى الكريم بالتهنئة الصادقة بالسنة الميلادية الجديدة.

وقال "جبالي" في ختام الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة اليوم الاثنين، الأخيرة في العام الميلادي الجاري 2024 " ونحن نقف على أعتاب عام ميلادى جديد، مودعين لعام آخر قبله شهد العالم فيه تحـــولات سياسيـة الاقتصاديـــة واجتماعيـــة، لنستقبـــل يوم الأربعاء القادم، إن شـاء الله عامًا ميلاديًا جديـدًا، داعين الله سبحانه وتعالى أن تسود فيه الشرعية الدولية والسلام الاجتماعـــى، وأن تنتهــى فـــيـــه الصراعــــــات والنـــزاعــات الإقليميـة، وأن تتحقق جهود التنمية التى تسير فيها مصـــر بخطـــى ناجحــة، حتى تأخذ مكانتها التى تليق بها بين دول العالم. واغتنم هذه المناسبة لأتقدم لحضراتكم وللشعب المصرى الكريم بالتهنئة الصادقة بالسنة الميلادية الجديدة".

وأضاف "جبالي" : كما يسعدنى أن أتقدم باسمكم وباسمي بالتهنئة الخالصة للأخوة الأقباط بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد يـوم الثلاثـاء الموافق السابع من شهر يناير القادم إن شاء الله.