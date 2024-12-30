شكرا لقرائتكم خبر عن "النواب" يوافق على مقترح يلزم النيابة العامة باستجواب المتهم خلال 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

وافق مجلس النواب بجلسته المعقودة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مقترح مقدم من أحد النواب المستقلين يتضمن إضافة فقرة جديدة تلزم النيابة العامة باستجواب المتهم خلال 24 ساعة من وقت إحالته إليها، حيث رحب المجلس بالمقترح وتم الموافقة عليه بأغلبية أعضاء المجلس.

ونقل المجلس الفقرة الجديدة المضافة إلى المادة 104، التي تنظم إجراءات استجواب النيابة العامة للمتهم، وذلك تنفيذاً للالتزام الدستوري الوارد بالمادة 54 من الدستور التي توجب على سلطة التحقيق البدء في التحقيق مع المقيد حريته خلال 24 ساعة من وقت تقييد حريته، في إطار ما تضمنه مشروع القانون الجديد من ضمانات دستورية عديدة لحماية الحقوق والحريات.